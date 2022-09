Il Chelsea non è più sicuro di voler riscattare Zakaria (Di venerdì 30 settembre 2022) Zakaria potrebbe tornare alla Juventus a fine stagione, con il Chelsea non sicuro di voler esercitare il diritto di riscatto Ad oggi resta un’incognita, ma Denis Zakaria non ha neppure calcato il terreno di gioco da quando è arrivato al Chelsea. Lo svizzero è arrivato a Londra nelle ultime ore di mercato estivo, con la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 settembre 2022)potrebbe tornare alla Juventus a fine stagione, con ilnondiesercitare il diritto di riscatto Ad oggi resta un’incognita, ma Denisnon ha neppure calcato il terreno di gioco da quando è arrivato al. Lo svizzero è arrivato a Londra nelle ultime ore di mercato estivo, con la L'articolo

MarcoElliottOUT : @SevenUp89 Il fatto è che tutti lo fanno, tranne noi. Il Chelsea ci ha offerto 100 mln per Leao, se non lo vendi fa… - MilanPress_it : ???#Pioli: 'Calabria? Non penso al Chelsea, domani schiererò la formazione migliore per la gara' #MPLive #EmpoliMilan - ACMilanInside_ : ???#Pioli: 'Domani schiererò la formazione migliore, non sto pensando al Chelsea'. #LiveMI - finallybarbos : Ma guarda che siete belli strani eh. Criticate Calabria h 24 e non vi va bene sta roba ? Ce lo vedo Calabria a fare… - PierangeloFlor1 : Se prendono veramente Nkunku Lakaka a giugno 2023 è già a sbafare pasta con il ketchup insieme a Limone, per quanto… -