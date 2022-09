I look del mese: cos’hanno indossato le star? (Di venerdì 30 settembre 2022) Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo settembre? Colore addosso Francesca Sofia NovelloE’ un mese di eventi, di sfilate, di appuntamenti. Archiviati i bikini, le star tornano a vestirsi per le occasioni importanti. In una Milano presa d’assalto per la fashion week (QUI le famose alle prese con il tempo birichino), le vip sfoderano i loro look migliori. Francesca Sofia Novello è color canarino (con tanto di top in ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambianodopole famose questo settembre? Colore addosso Francesca Sofia NovelloE’ undi eventi, di sfilate, di appuntamenti. Archiviati i bikini, letornano a vestirsi per le occasioni importanti. In una Milano presa d’assalto per la fashion week (QUI le famose alle prese con il tempo birichino), le vip sfoderano i loromigliori. Francesca Sofia Novello è color canarino (con tanto di top in ...

