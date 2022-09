Giappone | chiesta all’Uefa la partecipazione alla Nations League per preparare i Mondiali 2026

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 settembre 2022) Ilvuole partecipare. Secondo quanto riporta il media nipponico Hochi News, la Federcalcio intende prepararsi al meglio per i, che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Ilritiene che giocare contro le squadre europee sia la miglior preparazione in vista di una competizione così importante. La nazionale avrebbe già individuato lo stadio di “casa” in Germania, a Dusseldorf per evitare trasferte scomode sia ai giocatori europei, sia ai giocatori asiatici che giocano per buona parte in Europa. La Federcalciose attende risposte. SportFace.