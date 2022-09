Emis Killa, sold out il live evento per L’erba cattiva, aggiunta una seconda data (Di venerdì 30 settembre 2022) Esauriti in pochi minuti i biglietti per la data evento di Emis Killa in occasione del decimo anniversario di L’erba cattiva, e si annuncia un secondo appuntamento, presso i Magazzini Generali di Milano Esauriti in pochi minuti i biglietti per la data evento di Emis Killa in occasione del decimo anniversario di L’erba cattiva, e si annuncia un secondo appuntamento, presso i Magazzini Generali di Milano, lunedì 5 dicembre 2022. I due concerti evento, prodotti da Vivo Concerti, sono occasione per celebrare uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano, segnando uno spartiacque sulla scena mainstream e consacrando la carriera di Emis ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) Esauriti in pochi minuti i biglietti per ladiin occasione del decimo anniversario di, e si annuncia un secondo appuntamento, presso i Magazzini Generali di Milano Esauriti in pochi minuti i biglietti per ladiin occasione del decimo anniversario di, e si annuncia un secondo appuntamento, presso i Magazzini Generali di Milano, lunedì 5 dicembre 2022. I due concerti, prodotti da Vivo Concerti, sono occasione per celebrare uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano, segnando uno spartiacque sulla scena mainstream e consacrando la carriera di...

DietrolaNotizia : Emis Killa: aggiunta una nuova data , presso i Magazzini Generali di Milano, lunedì 5 dicembre 2022… - Dischi_Vinile : ? NUOVA DATA EMIS KILLA! ?? In meno di 24 ore anche la quinta data a Milano è sold out! Biglietti disponibili per la… - AuroraSellone : Prendere i biglietti per il concerto di Emis Killa sta diventando più complicato che prendere quelli per Louis o per Harry - mancusino17 : @Checcopio8 @Alberto00619861 La maggior parte delle canzoni del primo album si capivano, è stato un flop questo sec… - dalila_lanzetta : le ho dedicato i pinguini tattici nucleari,mecna,luché,jovanotti,emis killa,ed sheeran,gio montana marco calone,mar… -