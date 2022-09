Disney+: un ottobre con i fiocchi, zombie e spade laser, ecco tutte le novità in arrivo (Di venerdì 30 settembre 2022) Come ogni fine mese siamo qui per raccontarvi ciò che la piattaforma di streaming di cui Disney è proprietaria rilascerà a partire dai prossimi giorni. A ottobre 2022 ci sarà, ovviamente, spazio per l’horror in vista di Halloween e non solo. ecco tutte le novità tra film, serie TV e documentari. Disney+, le novità in arrivo a ottobre – 28922 www.computermagazine.itUn ottobre 2022 ricco, anzi ricchissimo di novità, in arrivo su Disney+. La piattaforma di streaming concorrente di Netflix e Prime Video ci delizia con le anticipazioni di ciò che vedremo a partire dai prossimi giorni. Tra le novità più importanti è giusto menzionare la parte conclusiva della serie The ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Come ogni fine mese siamo qui per raccontarvi ciò che la piattaforma di streaming di cui Disney è proprietaria rilascerà a partire dai prossimi giorni. A2022 ci sarà, ovviamente, spazio per l’horror in vista di Halloween e non solo.letra film, serie TV e documentari., lein– 28922 www.computermagazine.itUn2022 ricco, anzi ricchissimo di, insu. La piattaforma di streaming concorrente di Netflix e Prime Video ci delizia con le anticipazioni di ciò che vedremo a partire dai prossimi giorni. Tra lepiù importanti è giusto menzionare la parte conclusiva della serie The ...

mariannabrl : In arrivo - finalmente - su Disney+ anche in Italia ~ In the Soop: Friendcation ?? dal 18 ottobre @DisneyPlusIT… - thvSN119CT79 : RT @mariannabrl: In arrivo - finalmente - su Disney+ anche in Italia ~ In the Soop: Friendcation ?? dal 18 ottobre @DisneyPlusIT #INTHES… - iltaehyungsm : RT @mariannabrl: In arrivo - finalmente - su Disney+ anche in Italia ~ In the Soop: Friendcation ?? dal 18 ottobre @DisneyPlusIT #INTHES… - ILYKTH8 : RT @mariannabrl: In arrivo - finalmente - su Disney+ anche in Italia ~ In the Soop: Friendcation ?? dal 18 ottobre @DisneyPlusIT #INTHES… - BorahaeMurasaki : RT @RevenewsI: In The Soop: Friendcation ha finalmente una data d'uscita su Disney+ in Italia: i 4 episodi arrivano il 19 ottobre. #INTHESO… -