Ancora una volta capri espiatori: i curdi iraniani accusati da Teheran di fomentare il caos per la morte di Mahsa Amini (Di venerdì 30 settembre 2022) Le autorità di Teheran colpiscono con missili e droni anche il Kurdistan iracheno (Nord), accusando i dissidenti curdi iraniani di fomentare il caos. In realtà l'attacco al territorio confinante è l'... Leggi su globalist (Di venerdì 30 settembre 2022) Le autorità dicolpiscono con missili e droni anche il Kurdistan iracheno (Nord), accusando i dissidentidiil. In realtà l'attacco al territorio confinante è l'...

giammarcosicuro : Bombe a grappolo russe su una fermata del bus. Ci sono feriti e morti. Una donna anziana si è spenta davanti a noi,… - CarloCalenda : Rula questa è una bassezza. Non si fa politica così e tanto meno giornalismo. Quello che ha fatto il padre della Me… - ItaliaViva : “C'è una parte importante di miei concittadini che continuano a votarmi nonostante le fake news contro di me. Ci so… - sunkintea : sperando siano belli i photoshoot o la sm ancora una volta non vedrà i miei soldi - AndreaVicere : RT @PietroSalvatori: ??Meloni: 'L'annessione alla Russia di quattro regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupaz… -