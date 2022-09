Alessia Morani | Gli uomini del Pd un po' ci sono | un po' ci fanno Ma noi donne di sinistra siamo supponenti

(Di venerdì 30 settembre 2022) Coraggiosa intervista della parlamentare dem uscente: "Meloni, una donna di destra, è riuscita in quello che noi non abbiamo mai raggiunto. Dovremmo imparare"

Marc852835993 : RT @ALFO100897: @AlessiaMorani: 'Voglio sapere cosa è successo'. E che deve essere successo? T'hanno tolto la...'ricca poltrona' dal 'fond… - Conteoliver5 : @AlessiaMorani Mitica Alessia Morani ?? - AlBizzotto : RT @Libero_official: Lo sfogo della deputata uscente Alessia #Morani, che chiede al #Pd il motivo per cui 'le donne elette dem nei gruppi s… - Elisa34012803 : RT @ALFO100897: @AlessiaMorani: 'Voglio sapere cosa è successo'. E che deve essere successo? T'hanno tolto la...'ricca poltrona' dal 'fond… - RaffoSarnataro : @ellispaper Matteo Salvini Luciano Nobili Alessia Morani Mara Carfagna -

'Bisognerà che qualcuno spieghi cosa è successo', suona la carica la non rieletta: 'Un tema interessante per il Pd che verrà'. Chiara Gribaudo, responsabile Giovani della segreteria ...Protestano Monica Cirinnà ema anche Chiara Gribaudo, neo rieletta con i dem. 'Il Pd è un partito patriarcale - dice all'Adnkronos - Ma non è una novità. Lo abbiamo visto con i tre ...Coraggiosa intervista della parlamentare dem uscente: "Meloni, una donna di destra, è riuscita in quello che noi non abbiamo mai raggiunto. Dovremmo ...Maratona Nazareno. Il commento serpeggia velenoso nelle chat democrat: «Più che un congresso, pare la maratona di New York. Quarantamila che corrono, anche solo vedere ...