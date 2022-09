29 anni dopo arriva il sequel di Hocus Pocus (Di venerdì 30 settembre 2022) Magia, mistero e tanto divertimento. Le mitiche sorelle Sanderson tornano in Hocus Pocus 2. Il film cult è dal 20 settembre disponibile solo su Disney+ Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Magia, mistero e tanto divertimento. Le mitiche sorelle Sanderson tornano in2. Il film cult è dal 20 settembre disponibile solo su Disney+

rulajebreal : La copertina di @TheEconomist #Brexit: storia di un disastro annunciato. 6 anni dopo che la destra ???? prometteva… - TizianoFerro : 1?? ?????? ?????????? ?? Non so se è caso, fortuna, se me lo merito. E onestamente neanche lo voglio sapere! Perché tornare… - antoniospadaro : A 100 anni dalla Marcia su Roma. La presa del potere da parte di #Mussolini si concretizzò per vie «semilegali»: l’… - GiadaClabassi : RT @mrbll25: Il venerdì sera perfetto dopo i 25 anni: - lara_0123 : RT @Driu_a: Red bull viene squalificata anche dal mondiale 2022, leclerc vince 6 gare consecutive da Singapore ad Abu Dhabi e riporta la Fe… -