Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2022 ore 12:30 (Di giovedì 29 settembre 2022) Viabilità DEL 29 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO LE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L'OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI. TRAFFICVO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E IL RACCORDO SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO, PER LE PROSSIME 24-36 ORE PREVISTE SUL Lazio PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO ...

