Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2022 ore 11:30 (Di giovedì 29 settembre 2022) Viabilità DEL 29 SETTEMBRE 2022 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. PERMANGONO LE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO, PER LE PROSSIME 24-36 ORE PREVISTE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. A QUESTO PROPOSITO, SEGNALATA PIOGGIA SULL’A1 AUTOSTRADA DEL SOLE IN PARTICOLARE TRA CHIUSI E CEPRANO, E SULL’INTERO TRATTO DELLE DUE DIRAMAZIONI DI Roma, SIA LA NORD SIA LA SUD. RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA. DA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 settembre 2022)DEL 29 SETTEMBREORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE RESTA QUALCHE RALLENTAMENTO IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. PERMANGONO LE CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI IN ENTRAMBI I SENSI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO, PER LE PROSSIME 24-36 ORE PREVISTE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. A QUESTO PROPOSITO, SEGNALATA PIOGGIA SULL’A1 AUTOSTRADA DEL SOLE IN PARTICOLARE TRA CHIUSI E CEPRANO, E SULL’INTERO TRATTO DELLE DUE DIRAMAZIONI DI, SIA LA NORD SIA LA SUD. RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA. DA ...

#Roma #viabilità Via del Foro Italico direzione San Giovanni, riaperta la rampa per Farnesina/stadio in uscita dall… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso: sulla Trionfale, tra Ipogeo degli Ottavi e via di Casal del Marmo; a via Gregori… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso: su Raccordo, tra Flaminia e Tiburtina; sulla Salaria, tra Castel Giubileo e la T…

