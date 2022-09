Tiro a volo, Mondiali 2022: Italia in finale per l’oro nel Mixed Team di trap col duo De Filippis-Grassia (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo le delusioni dei concorsi individuali di trap senior l’Italia del Tiro a volo, ai Mondiali 2022 in corso di svolgimento a Osijek, prova a piazzare la zampata nel contest di Mixed Team che dalle 16:30 vedrà scattare il grande spettacolo che varrà le medaglie planetarie. Mauro De Filippis e Giulia Grassia hanno infatti conquistato la finalissima per l’oro, in seguito alla sessione di qualifica nella quale hanno sbriciolato 144 dei 150 piattelli a disposizione (+4 di shoot off), nella quale se la vedranno contro la quotatissima Gran Bretagna di Nathan Hales e Lucy Charlotte Hall (anche per i due tiratori d’oltremanica lo score in qualifica è stato di 144/150, a cui aggiungere +2 di shoot off) per ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo le delusioni dei concorsi individuali disenior l’del, aiin corso di svolgimento a Osijek, prova a piazzare la zampata nel contest diche dalle 16:30 vedrà scattare il grande spettacolo che varrà le medaglie planetarie. Mauro Dee Giuliahanno infatti conquistato la finalissima per, in seguito alla sessione di qualifica nella quale hanno sbriciolato 144 dei 150 piattelli a disposizione (+4 di shoot off), nella quale se la vedranno contro la quotatissima Gran Bretagna di Nathan Hales e Lucy Charlotte Hall (anche per i due tiratori d’oltremanica lo score in qualifica è stato di 144/150, a cui aggiungere +2 di shoot off) per ...

