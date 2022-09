Stefano Bonaccini: «Il Pd? Serve un leader ma anche un partito. O si cambia o si muore» (Di giovedì 29 settembre 2022) Serve una leadership ma anche un partito. O cambiamo profondamente o bruceremo. Stefano Bonaccini in un’intervista al Corriere della Sera oggi parla quasi da candidato alla segreteria del partito Democratico. E va all’attacco: «Siamo arrivati alle elezioni senza un progetto forte per l’Italia e senza un’alleanza all’altezza della sfida, nonostante tutti gli sforzi fatti da Letta. Lo certifica il voto dei cittadini». E quindi «o cambiamo profondamente o bruceremo in fretta anche il prossimo segretario. Serve una leadership ma Serve anche un partito. Il problema non è di forma o di ruoli, ma di sostanza. Iniziamo per esempio col dire ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022)unaship maun. Omo profondamente o bruceremo.in un’intervista al Corriere della Sera oggi parla quasi da candidato alla segreteria delDemocratico. E va all’attacco: «Siamo arrivati alle elezioni senza un progetto forte per l’Italia e senza un’alleanza all’altezza della sfida, nonostante tutti gli sforzi fatti da Letta. Lo certifica il voto dei cittadini». E quindi «omo profondamente o bruceremo in frettail prossimo segretario.unaship maun. Il problema non è di forma o di ruoli, ma di sostanza. Iniziamo per esempio col dire ...

