Silvio Berlusconi compie 86 anni | gli auguri di Meloni | Salvini e del Monza

acmilan : Wishing a very happy birthday to Silvio Berlusconi ?? Tanti auguri di buon compleanno a Silvio Berlusconi ??… - Antonio_Tajani : Gli italiani hanno restituito a Silvio @berlusconi ciò che gli era stato ingiustamente tolto nel 2013. Bentornato i… - matteosalvinimi : Qualunque cosa dica, io a Silvio Berlusconi vorrò sempre bene lo stesso. - unico2022 : @berlusconi Caro Silvio, ai compiuti 86 anni. Ti prego, lascia la fascina e prendi me. Cambia sponda ho bisogno di… - gabrielecatania : RT @gabrielecatania: Oggi festeggiano gli anni Pier Luigi Bersani e Silvio Berlusconi. Tanti auguri al primo, uomo politico di grande spess… -

Insomma il Biscione non si arresta proprio come il suo fondatore, nonché maggiore azionista tramite Fininvest,che oggi ha compiuto 86 anni ma è tornato tra i banchi del Senato ...... bollati come anti bergogliani o nostalgici di una chiesa ormai tramontata, quella dove la morale cattolica era in grado di mantenere l'equilibrio tra il mondo politico die quello ...«La Divina» ha ricevuto oggi la laurea honoris causa all’università San Raffaele di Roma con una lectio magistralis su «La donna e la performance sportiva: come il ciclo mestruale può influenzarne la ...L’allarme per l’ascesa dell’estrema destra è esagerato. Non sarà Giorgia Meloni a condizionare la politica estera ed economica dell’Unione europea, scrive il politologo Cas Mudde Il primo capo di ...