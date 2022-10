Silvia Cipriani | la chiamata shock | «Stanotte non tornerò a casa»

(Di giovedì 29 settembre 2022) RIETI – Nonostante il ritrovamento da parte degli inquirenti dei resti della reatina, sono ancora tante le domande sulla morte dell’ex postina di Cerchiara. Il materiale raccolto nelle ultime ore è stato refertato ed inviato alla Polizia Scientifica di Roma per le analisi del DNA. Stando al servizio della trasmissione Ore 14, in onda su Rai 2, intorno ai primi di settembre la Procura apre un fascicolo sul caso per omicidio e occultamento di cadavere. Il 21 luglio, giorno della scomparsa, la donna avrebbe chiamato il suo unico nipote, Valerio, comunicando che non sarebbe tornata aanaloga anche a un suo conoscente, al quale era stato indicato di badare agli animali che teneva presso l’abitazione di Cerchiara. A far storcere il naso alcune operazioni bancarie, effettuate dalla stessa ...

AnnaVagli : Per stabilire se Silvia Cipriani è stata uccisa sarà fondamentale l’esame del cranio, delle impronte rinvenute e i… - ilsussidiario : 'Silvia Cipriani uccisa, coinvolte almeno due persone'/ Don Valerio: 'C'è omertà...' - infoitinterno : Il giallo di Silvia Cipriani su Rai 1: 'Incidente o omicidio?' - infoitinterno : Don Valerio sul caso Cipriani: “Silvia è stata uccisa, tutto un depistaggio. Chi sa parli” - infoitinterno : Silvia Cipriani, l'appello a La Vita in Diretta di Don Valerio sull'ex postina uccisa: «Se qualcuno ha visto, -

RIETI - La macchina, poi la borsa e una scarpa, resti ossei e brandelli di vestiti, una specchietto di autovettura. Le fila del giallo legato alla signorastanno tenendo con il fiato sospeso non solo amici e familiari, ma anche l'opinione pubblica. Il mistero si dipana dalla prima mattina del 22 luglio scorso, ultima volta in cui la ...Nel pomeriggio di mercoledì 28 settmbre, a Montenero Sabino, in provincia di Rieti , sono stati rinvenuti i resti ossei e brandelli di indumenti riconducibili a, l' ex postina scomparsa. Tali ritrovamenti si aggiungono a quelli dell'automobile di proprietà della donna, di una delle sue scarpe e della borsetta. Gli investigatori indagano per ...In attesa dell'esito delle analisi sui resti umani trovati nei pressi dell'auto di Silvia Cipriani, continuano le indagini coordinate dalla ...RIETI - La macchina, poi la borsa e una scarpa, resti ossei e brandelli di vestiti, una specchietto di autovettura. Le fila del giallo legato alla signora Silvia Cipriani stanno tenendo con il fiato..