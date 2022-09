Rigatoni al pomodoro e sorrisi | Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow | prosegue la vacanza umbra

Umbria24 : Gwyneth Paltrow e Cameron Diaz in Umbria da Brunello Cucinelli: a pranzo rigatoni con pomodoro e mozzarella - GianfryJ : Già penso alla pasta di stasera, 250g di rigatoni con melanzane fritte pomodoro e gli sboccio pure una mozzarella i… - ignahc : Oggi a pranzo cucinato mio fratello, fatto dei rigatoni col pomodoro e la mozzarella, la salsiccia -

TuttOggi

Le due attrici, dopo Montefalco, fanno tappa a Solomeo nell'azienda del noto imprenditore Brunello ...Le attrici hanno gradito, come ha scritto lo stesso Cucinelli sul proprio profilo Instagram, in cui ha postato la foto con la sua famiglia insieme alle due 'carissime' ospiti, ial... Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow, rigatoni al pomodoro da Brunello Cucinelli Sono star del cinema mondiale ma Gwynet Paltrow e Cameron Diaz hanno decantato i rigatoni al pomodoro e mozzarella "tanto amati" da Brunello Cucinelli al quale hanno fatto visita nel borgo umbro di So ...Le attrici Gwyneth Paltrow e Cameron Diaz sono state a Solomeo da Brunello Cucinelli. Lo dice lo stilista in un post su Instagram nel quale racconta di aver offerto loro i suoi amati rigatoni al pomod ...