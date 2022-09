Prof trovato morto in una scuola del Napoletano | fermato un collaboratore scolastico

cldferrilab : RT @Agenzia_Ansa: Sottoposto a fermo un collaboratore scolastico nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Marcello Toscano, l'insegnante… - Agenzia_Ansa : Sottoposto a fermo un collaboratore scolastico nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Marcello Toscano, l'inse… - bizcommunityit : Prof ucciso a coltellate a scuola, giallo a Melito di Napoli. Il corpo di Marcello Toscano trovato dal figlio - tempoweb : Prof trovato morto nel cortile di scuola: 'Temeva di essere in pericolo' #28settembre #iltempoquotidiano… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: La scuola media Marino Guarano, a Melito di Napoli, dove è stato trovato morto il prof -

RaiNews

8.40ucciso, fermo collaboratore scuola Nell'ambito delle indagini sull'uccisione dell'insegnante ... Il professore era statosenza vita dai carabinieri in un'aiuola della scuola "Marino ...... ha sottoposto a fermo un collaboratore scolastico nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Marcello Toscano , l'insegnante di sostegno di 64 annisenza vita dai carabinieri in un'aiuola ... Melito, professore ucciso nel cortile di una scuola: il cugino: "Ammazzato come un cane" La Procura di Napoli Nord, coordinata dal procuratore Maria Antonietta Troncone, ha sottoposto a fermo un collaboratore scolastico nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Marcello Toscano, l'inseg ...Un collaboratore scolastico della scuola media Marino Guarano è stato sottoposto a fermo da parte della procura di napoli Nord con l'accusa di omicidio ...