Per la rassegna ‘Affabulazione’ ecco gli appuntamenti dal 28 settembre al 2 ottobre (Di giovedì 29 settembre 2022) ecco gli appuntamenti dal 28 settembre al 2 ottobre con la “Favolosa” Giuliana De Sio e “Pierino e il lupo” con Peppe Barra. Nell’ambito di “Affabulazione”, progetto sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, domenica 2 ottobre, alle 19.00, presso Leggi su 2anews (Di giovedì 29 settembre 2022)glidal 28al 2con la “Favolosa” Giuliana De Sio e “Pierino e il lupo” con Peppe Barra. Nell’ambito di “Affabulazione”, progetto sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, domenica 2, alle 19.00, presso

RaiSport : Dopo aver conquistato il terzo successo nella rassegna iridata, la Nazionale torna in campo per il quarto match del… - meb : Ho incontrato gli studenti e le studentesse di #Unical. Mi hanno parlato di diritto allo studio,barriere architetto… - Majden3 : RT @LaStatale: #LaStataleCinema: l'edizione 2022 è dedicata al connubio tra cinema e sport. Il 3/10 appuntamento nell'#AulaMagna @LaStatale… - Paogiu : RT @RaiSport: Dopo aver conquistato il terzo successo nella rassegna iridata, la Nazionale torna in campo per il quarto match del gruppo A… - SimonaCroisette : RT @LaStatale: #LaStataleCinema: l'edizione 2022 è dedicata al connubio tra cinema e sport. Il 3/10 appuntamento nell'#AulaMagna @LaStatale… -