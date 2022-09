Oggi è un altro giorno, Salvo Sottile in lacrime: “La morte di Maria Grazia Cutuli mi ha traumatizzato, non ho preso più l’aereo. Mi sono sentito un miracolato” (Di giovedì 29 settembre 2022) Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Salvo Sottile ha rilasciato una lunga intervista e si è commosso nel ricordare Maria Grazia Cutuli, collega e amica rimasta vittima di un attentato terroristico. La giornalista siciliana è stata uccisa in Afghanistan, nel 2001, mentre documentava la situazione del Paese dopo gli attentati dell’11 settembre. “Purtroppo, arrivò la notizia da Roma che c’era stato un attentato a Kabul. Io quando sentii quel nome… è stata dura – ha raccontato il noto conduttore –. Lei era una giornalista bravissima e molto ambiziosa e non vedeva l’ora di arrivare a Kabul per curiosare, per cercare di raccontare all’Italia che cosa stava succedendo davvero”, ha spiegato. Il decesso della collega l’ha molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Ospite di Serena Bortone aè unha rilasciato una lunga intervista e si è commosso nel ricordare, collega e amica rimasta vittima di un attentato terroristico. La giornalista siciliana è stata uccisa in Afghanistan, nel 2001, mentre documentava la situazione del Paese dopo gli attentati dell’11 settembre. “Purtroppo, arrivò la notizia da Roma che c’era stato un attentato a Kabul. Io quando sentii quel nome… è stata dura – ha raccontato il noto conduttore –. Lei era una giornalista bravissima e molto ambiziosa e non vedeva l’ora di arrivare a Kabul per curiosare, per cercare di raccontare all’Italia che cosa stava succedendo davvero”, ha spiegato. Il decesso della collega l’ha molto ...

