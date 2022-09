Non Sono Una Signora arriva su Rai 2 | le indiscrezioni sulla giuria

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 29 settembre 2022) Rai 2 sta per lanciare un nuovo programma. Si tratta di NonUna, dedicato al mondo delle drag-queen e condotto da Alba Parietti. Anche se il tema potrebbe assomigliare a quello della trasmissione Drag Race Italia, la struttura del talent show sarà completamente diversa. Nelle ultime ore, TvBlog ha reso noti i nomi dei giudici che avranno il compito di indovinare i nomi che si nascondono dietro al trucco e ai vestiti NonUna, novità: i dettagli NonUnasi presenta come un programma inedito per Rai 2. Infatti, è la prima volta che questo tema viene trattato dalla rete. In ogni puntata, volti noti del mondo dello spettacolo dovranno spogliarsi dei loro abiti per indossare quelli di sfavillanti ...