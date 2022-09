Nas: controlli Bari-Bat, non in regola 45 strutture di vari settori Carabinieri (Di giovedì 29 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri del nucleo antisofisticazioni: Nell’ambito di servizi predisposti in campo nazionale, i Carabinieri del NAS di Bari hanno svolto complessivamente 105 attività ispettive nei settori d’intervento, quali: stabilimenti balneari, posti di ristoro autostradali e grandi vie di comunicazione, traghetti turistici, ristorazione presso porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, produzione e vendita di gelato, agriturismi e centri benessere e termali, servizi di continuità assistenziale, strutture socioassistenziali e di riabilitazione, villaggi turistici, campeggi e discoteche. Sono risultate non in regola 45 strutture. Nel complesso, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo Kg. 1.453 di alimenti vari, pari ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso daidel nucleo antisofisticazioni: Nell’ambito di servizi predisposti in campo nazionale, idel NAS dihanno svolto complessivamente 105 attività ispettive neid’intervento, quali: stabilimenti balneari, posti di ristoro autostradali e grandi vie di comunicazione, traghetti turistici, ristorazione presso porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, produzione e vendita di gelato, agriturismi e centri benessere e termali, servizi di continuità assistenziale,socioassistenziali e di riabilitazione, villaggi turistici, campeggi e discoteche. Sono risultate non in45. Nel complesso, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo Kg. 1.453 di alimenti, pari ...

NoiNotizie : Nas @_Carabinieri_: controlli #Bari-Bat, non in regola 45 strutture di vari settori - Telebari : Nas di Bari, controlli tra ristoranti e villaggi: 45 non in regola. Multe per 65mila euro - #Bari #Notizie #News -… - telodogratis : NAS Palermo, controlli e sanzioni nel periodo estivo: chiuse 16 strutture - Sestopoterecom : Bilancio dei controlli estivi del Nas dei cc per tutelare la salute pubblica degli italiani - MeridioNews : Controlli dei carabinieri del Nas nella Sicilia occidentale. Multe per comunità per anziani e villaggi turistici -