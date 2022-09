MotoGP, Fabio Quartararo: “Faccio enorme fatica nei sorpassi, pronto per lottare in ogni condizione qui a Buriram” (Di giovedì 29 settembre 2022) Fabio Quartararo è carico e determinato in vista del suo fine settimana del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Buriram, dove si torna a correre dopo le due edizioni cancellate per colpa della pandemia, siamo pronti ad assistere ad una gara che consegnerà 25 punti davvero pesanti pensando alla rincorsa al titolo iridato. Il portacolori del team Yamaha Factory, proverà nuovamente a stringere i denti per difendere il suo vantaggio in classifica generale nei confronti della pericolosissima pattuglia Ducati che, in questa seconda parte del campionato, sta davvero dominando la scena. Il pilota nativo di Nizza mantiene 18 lunghezze di vantaggio su Francesco Bagnaia e tenterà di non fare avvicinare il ducatista su una pista che potrebbe esaltare ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022)è carico e determinato in vista del suo fine settimana del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di, dove si torna a correre dopo le due edizioni cancellate per colpa della pandemia, siamo pronti ad assistere ad una gara che consegnerà 25 punti davvero pesanti pensando alla rincorsa al titolo iridato. Il portacolori del team Yamaha Factory, proverà nuovamente a stringere i denti per difendere il suo vantaggio in classifica generale nei confronti della pericolosissima pattuglia Ducati che, in questa seconda parte del campionato, sta davvero dominando la scena. Il pilota nativo di Nizza mantiene 18 lunghezze di vantaggio su Francesco Bagnaia e tenterà di non fare avvicinare il ducatista su una pista che potrebbe esaltare ...

