Milan, Calabria ci sarà con l’Empoli (Di giovedì 29 settembre 2022) Davide Calabria mette nel mirino l’Empoli. Il terzino destro ha recuperato pienamente dall’infortunio e sarà a disposizione... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Davidemette nel mirino. Il terzino destro ha recuperato pienamente dall’infortunio ea disposizione...

DaniGrassini : ?? Buone notizie per il #Milan: #Tonali e #Calabria in gruppo. #Rebic ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e p… - sportli26181512 : Milan, Calabria ci sarà con l’Empoli: Davide Calabria mette nel mirino l’Empoli. Il terzino destro ha recuperato pi… - columbio94 : RT @LucaManinetti: ??Ottime notizie per il #Milan: Davide #Calabria e Sandro #Tonali disponibili per la trasferta di Empoli - Calciomerc : Allenamento mattutino a Milanello,#Calabria e #Tonali in gruppo, mentre #Rebic ha svolto parte dell’ allenamento co… - Fantacalcio : Milan, allenamento mattutino: novità su Calabria, Tonali, Rebic e Origi -