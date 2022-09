La Virtus Bologna batte Sassari e vince la Supercoppa (Di giovedì 29 settembre 2022) BRESCIA (ITALPRESS) – La Virtus Segafredo Bologna conquista la Supercoppa di basket. Al PalaLeonessa di Brescia, le Vu Nere di Sergio Scariolo hanno sconfitto il Banco di Sardegna Sassari nella finalissima con il punteggio di 72-69, ottenendo il secondo successo di fila dopo il trionfo dello scorso anno. Partita molto equilibrata fin dai primi minuti, con la Virtus che prova a scappare nel corso del primo quarto raggiungendo un vantaggio di otto punti, prima di essere però riagganciata e superata dagli avversari che chiudono avanti 49-43 la prima meta della gara. Al ritorno dall’intervallo è subito parità sul 49-49 e poi si procede punto a punto con le difese che hanno spesso la meglio sugli attacchi. Grande battaglia nell’ultimo parziale e tante emozioni fino agli ultimi secondi di gioco, con il bel ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 settembre 2022) BRESCIA (ITALPRESS) – LaSegafredoconquista ladi basket. Al PalaLeonessa di Brescia, le Vu Nere di Sergio Scariolo hanno sconfitto il Banco di Sardegnanella finalissima con il punteggio di 72-69, ottenendo il secondo successo di fila dopo il trionfo dello scorso anno. Partita molto equilibrata fin dai primi minuti, con lache prova a scappare nel corso del primo quarto raggiungendo un vantaggio di otto punti, prima di essere però riagganciata e superata dagli avversari che chiudono avanti 49-43 la prima meta della gara. Al ritorno dall’intervallo è subito parità sul 49-49 e poi si procede punto a punto con le difese che hanno spesso la meglio sugli attacchi. Grande battaglia nell’ultimo parziale e tante emozioni fino agli ultimi secondi di gioco, con il bel ...

