La sovranda danese vuole dar ai ragazzi l' opportunità di una vita ' normale' Ma loro non la pensano così

(Di giovedì 29 settembre 2022) Senza alcun preavviso – pare, nemmeno ai familiari – la regina Margherita di Danimarca ha deciso di togliere il titolo di principe e principessa a quattro dei suoi otto nipoti. Ipare non l’abbiano presa bene…(foto: Getty) La notizia è arrivata come una doccia fredda. Anche ai diretti interessati. Che tutto si aspettavano meno che lanonna, la regina Margherita di Danimarca, togliessei titoli reali. Eppure è successo. Senza preavviso. E ora i figli del principe Joachim, secondogenito della sovrana, non potranno più essere definiti né principi né principesse. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU MARGHERITA DI DANIMARCA Margherita di Danimarca declassa i nipoti Ieri Margherita di Danimarca ha emesso un comunicato ufficiale con cui annunciava la decisione di privare di una parte dei titoli reali quattro degli otto nipoti. Per ...