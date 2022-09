«La famiglia rifugio durante la pandemia. Ora servono più servizi per sostenerla» (Di giovedì 29 settembre 2022) L’intervista. Luciano Malfer sarà tra i relatori del convegno organizzato venerdì 30 settembre al Polaresco. «Bisogna lavorare in una logica di sistema. Solo con un contesto favorevole la natalità aumenta». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 29 settembre 2022) L’intervista. Luciano Malfer sarà tra i relatori del convegno organizzato venerdì 30 settembre al Polaresco. «Bisogna lavorare in una logica di sistema. Solo con un contesto favorevole la natalità aumenta».

Achille03415924 : RT @PetLevrieri: Onni è un galghetto di 3 mesi e mezzo recuperato dalla perrera di Madrid dove non avrebbe avuto scampo ?? I suoi fratelli h… - GINA32451015 : RT @PetLevrieri: Onni è un galghetto di 3 mesi e mezzo recuperato dalla perrera di Madrid dove non avrebbe avuto scampo ?? I suoi fratelli h… - IndiaMele : RT @ohanarifugio: ?? MA PERCHE NESSUNO LO VUOLE? PERCHÉ PAROS NON TROVA UNA FAMIGLIA? ? Info: ESCLUSIVAMENTE via Whatsapp al +39 327 760 73… - thwjesi : I miei amori, le mie vite, il mio tutto, la mia salvezza, la mia speranza, la mia casa, il mio rifugio, la mia fami… - webecodibergamo : «La famiglia rifugio durante la pandemia. Ora servono più servizi per sostenerla» -