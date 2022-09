Intramontabile Berlusconi | il “Caimano” è tornato… persino su Tik Tok

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 29 settembre 2022) Silviosorride sempre, a prescindere, perché ha “il sole in tasca“, come insegnava ai dipendenti di Publitalia. Oggi 29 settembre compie 86 anni, nello stesso giorno uno dei suoi avversari politici, Pier Luigi Bersani, ne festeggia 71. Ma solo lui fra poche settimane può diventare la seconda carica dello Stato. Alla sua veneranda età, fondatore della tv commerciale italiana – prima Fininvest, poi Mediaset – vanta una ricchezza smisurata. Un patrimonio da 5 miliardi di euro in industrie, società per azioni, ville, palazzi, terreni, titoli finanziari, banche, squadre di calcio. Più in generale in attività economiche nel campo dei media e dell’editoria così come nel comparto bancario, sportivo e dell’edilizia. Foto Ansa/Matteo BazziLe elezioni del 25 settembre, 4 giorni prima del suo compleanno, gli hanno portato fortuna: tornerà ...