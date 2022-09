Il primo Kindle con il pennino non riuscirà a convincerci a prendere appunti digitali (Di giovedì 29 settembre 2022) Il nuovo Scribe è il primo Kindle di Amazon che prova ad abbracciare il mondo del disegno e della scrittura digitale. Grazie allo schermo Paperwhite da 10,2 pollici a 300 ppi e al pennino in dotazione puoi leggere tutti i libri digitali che vuoi grazie allo store con più di 13 milioni di titoli e trasformarlo al contempo in un taccuino digitale con cui prendere appunti, sottolineare parti del testo che ti interessano, compilare documenti, gestire l’elenco delle cose da fare o scarabocchiare una grande idea. Un investimento forte sul mercato della scrittura digitale che ha stentato ad esplodere definitivamente nel corso degli ultimi anni al netto dei tantissimi concorrenti che hanno tentato la stessa sorte. Dai tablet di altissima fascia – in primis l’iPad con Apple Pencil o i Lenovo ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 29 settembre 2022) Il nuovo Scribe è ildi Amazon che prova ad abbracciare il mondo del disegno e della scrittura digitale. Grazie allo schermo Paperwhite da 10,2 pollici a 300 ppi e alin dotazione puoi leggere tutti i libriche vuoi grazie allo store con più di 13 milioni di titoli e trasformarlo al contempo in un taccuino digitale con cui, sottolineare parti del testo che ti interessano, compilare documenti, gestire l’elenco delle cose da fare o scarabocchiare una grande idea. Un investimento forte sul mercato della scrittura digitale che ha stentato ad esplodere definitivamente nel corso degli ultimi anni al netto dei tantissimi concorrenti che hanno tentato la stessa sorte. Dai tablet di altissima fascia – in primis l’iPad con Apple Pencil o i Lenovo ...

