Il 14enne ucciso da un pirata della strada a Siracusa

(Di giovedì 29 settembre 2022) Stava percorrendo via Algeri, nella zona nordcittà di, a bordo di un motorino in compagnia di un suo amico coetaneo. Poi l’arrivo di quella vettura che, probabilmente (la dinamica sarà confermata dai rilievi e da eventuali testimonianze raccolte, ha speronato la parte posteriore del mezzo a due ruote su cui viaggiava Luca Centofanti. L’impatto ha provocato la caduta e il mancato immediato soccorso da parte di chi era alla guida di quell’automobile ha fatto il resto. Ilè morto poco dopo l’arrivo nel Pronto Soccorso, mentre l’altro ragazzo è ricoverato con fratture e lesioni sparse su tutto il corpo., ilda unmentre era in moto L’incidente è avvenuto mercoledì sera, ...

E' caccia all'automobilista fuggito subito dopo l'impatto E' caccia al pirata della strada che ieri ha investito euna Siracusa . L'incidente è avvenuto in via Algeri, nella zona nord della città. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzino era in sella a uno scooter con un amico quando ...Caccia al pirata della strada che ieri ha investito euna . L'incidente è avvenuto in via Algeri, nella zona nord della città. La vittima, chi è La vittima è Luca Centofanti . Il ragazzino viaggiava a bordo di un ciclomotore assieme ad un ...(Adnkronos) – E’ caccia al pirata della strada che ieri ha investito e ucciso un 14enne a Siracusa. L’incidente è avvenuto in via Algeri, nella zona nord della città. Secondo una prima ricostruzione d ...Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo era in sella a uno scooter con un amico quando sarebbe stato travolto dall’automobilista, ...