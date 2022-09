Gazzetta | Meret rinnova col Napoli fino al 2025 | ingaggio di 1 | 5 milioni a salire

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 settembre 2022)col. Il nuovo contratto tra ilè cosa ormai fatta. Anche se mancano le firme. Sky scrive che firmeràal 2024, per lainvece l’accordo èalcon un’opzione per l’anno successivo. Scrive Salvatore Malfitano: La scadenza, originariamente prevista per la prossima estate, è stata prolungataalcon un’opzione a favore del clubal 2026 e contestualmente è stato ritoccato l’verso l’alto: il giocatore percepirà 1,5all’anno, con la cifra che aumenterà nelle annate successive.a un mese fa, il portiere friulano sembrava sul punto di lasciare il ...