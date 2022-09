Dal 1° ottobre addio alle mascherine!

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il 30 di questo mese scade l’obbligo di indossare la mascheriana sui mezzi pubblici, ammesso e non concesso che tale obbligo sia stato rispettato, dal momento che su bus e metro – senza controlli – erano più quelli senza che quelli con la mascherina! Non è prevista alcuna proroga per l’obbligo dell’uso delle mascherine su

DAZN_IT : #DAZN celebra al cinema una delle squadre di calcio più forti di tutti i tempi ???? “Stavamo bene insieme”, il docuf… - MarvelNewsIT : Non si può sfuggire alla notte. Guardate il nuovissimo trailer del nuovo speciale originale, Marvel Studios Present… - DisneyPlusIT : Marvel Studios Presenta: #Licantropus, uno speciale originale disponibile dal 7 ottobre in esclusiva su #DisneyPlus. - agesci : RT @VITAnonprofit: Educare alla vita cristiana attraverso l'esperienza scout - moviescharms : RT @italianarmyfam_: ?? K-Media riferisce che la cerimonia dei 'MelOn Music Awards 2022' (MMA) si terrà il 26 novembre. Teaser e line-up ve… -

L'obiettivo dell'indipendenzagas russo può essere possibile grazie al ricorso delle forniture ... l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier , ha detto: "Abbiamo la scadenza del 30...... attesa per oggi, delle nuove tariffe per l'elettricità riservate al mercato tutelato per famiglie e imprese in vigoreprimo. La società indipendente di ricerca Nomisma Energia stima un ...Mariam Tirab, una donna sudanese di 20 anni, rischia di essere messa a morte mediante lapidazione. È stata giudicata "colpevole" di adulterio, ai sensi dell’articolo 146.2 del codice penale, da un tri ...Le nuove trame de Il Paradiso delle signore fino al 7 ottobre 2022: Marco deluso dal comportamento di Stefania ...