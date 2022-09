Crisi energetica, Draghi: “Minacce comuni per Ue, no a divisioni” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “La Crisi energetica richiede da parte dell’Europa una risposta che permetta di ridurre i costi per famiglie e imprese, di limitare i guadagni eccezionali fatti da produttori e importatori, di evitare pericolose e ingiustificate distorsioni del mercato interno e di tenere ancora una volta unita l’Europa di fronte all’emergenza”. Lo afferma il premier Mario Draghi alla vigilia della riunione fra i ministri dell’Energia europei nel Consiglio in programma domani a Bruxelles. “Davanti alle Minacce comuni dei nostri tempi, non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali” sottolinea il premier. “Nei prossimi Consigli Europei dobbiamo mostrarci compatti, determinati, solidali – proprio come lo siamo stati nel sostenere l’Ucraina”, conclude il presidente del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “Larichiede da parte dell’Europa una risposta che permetta di ridurre i costi per famiglie e imprese, di limitare i guadagni eccezionali fatti da produttori e importatori, di evitare pericolose e ingiustificate distorsioni del mercato interno e di tenere ancora una volta unita l’Europa di fronte all’emergenza”. Lo afferma il premier Marioalla vigilia della riunione fra i ministri dell’Energia europei nel Consiglio in programma domani a Bruxelles. “Davanti alledei nostri tempi, non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali” sottolinea il premier. “Nei prossimi Consigli Europei dobbiamo mostrarci compatti, determinati, solidali – proprio come lo siamo stati nel sostenere l’Ucraina”, conclude il presidente del ...

