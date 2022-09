Cremonini racconta la sua Stella di mare Sua e di Dalla

(Di giovedì 29 settembre 2022) «Vi ho invitato qui oggi per condividere in maniera informale un’esperienza che è la naturale conseguenza del mio percorso musicale». Cesaresi rivolge così a una quarantina di giornalisti presenti nello studio di registrazione milanese che ha scelto per presentare il suo nuovo progetto, un duetto virtuale con Luciosudi(Lucio, 1979). Un’idea che lui stesso definisce un po’ folle, ma che dice essere nata da un amore sconfinato per la musica del cantautore bolognese. «Per toccare cose così sacre, devi avere la coscienza a posto e sapere che stai facendo qualcosa di vero», spiega,ndo che si tratta di una visione che affonda le radici nel tour degli stadi di quest'anno, in cui già aveva cantato L’anno che verrà. «Poi ho visto Brian May duettare ...

Un brano contenuto in un album, 'Lucio Dalla' del 1979, che è una tra le opere artistiche più affascinanti della storia della musica italiana. Un regalo per tutto il ... Cesare Cremonini torna con un emozionante duetto con Lucio Dalla sulle note del brano 'Stella di Mare', in un'inedita versione. Si tratta di un'operazione artistica senza precedenti: per la prima volta un duetto con Lucio Dalla.