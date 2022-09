ATP Tel Aviv 2022, risultati 29 settembre: avanzano Vasek Pospisil e Novak Djokovic (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono proseguiti oggi, giovedì 29 settembre, i Watergen Open 2022 di tennis: sul cemento indoor israeliano il tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 Tel Aviv 2022 ha visto disputarsi gli ultimi cinque degli ottavi: non ci sono italiani in gara. Nei tre incontri della parte alta, giocati tra pomeriggio e sera, il serbo Novak Djokovic liquida lo spagnolo Pablo Andújar per 6-0 6-3 e domani affronterà ai quarti il canadese Vasek Pospisil, che regola l’israeliano Edan Leshem per 6-3 6-2, infine il francese Arthur Rinderknech elimina l’argentino Diego Sebastian Schwartzman per 6-3 2-6 7-6 (7). Nei due incontri della parte bassa, giocati stamane, il transalpino Constant Lestienne regola il finlandese Emil Ruusuvuori con lo score di 6-4 ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Sono proseguiti oggi, giovedì 29, i Watergen Opendi tennis: sul cemento indoor israeliano il tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 250 Telha visto disputarsi gli ultimi cinque degli ottavi: non ci sono italiani in gara. Nei tre incontri della parte alta, giocati tra pomeriggio e sera, il serboliquida lo spagnolo Pablo Andújar per 6-0 6-3 e domani affronterà ai quarti il canadese, che regola l’israeliano Edan Leshem per 6-3 6-2, infine il francese Arthur Rinderknech elimina l’argentino Diego Sebastian Schwartzman per 6-3 2-6 7-6 (7). Nei due incontri della parte bassa, giocati stamane, il transalpino Constant Lestienne regola il finlandese Emil Ruusuvuori con lo score di 6-4 ...

