Un concorrente del Grande Fratello Vip 7 è stato male: come sta ora? (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ieri sera al Grande Fratello Vip 7 è successo un fatto inedito: una persona è stata male. Sono dovuti arrivare i soccorsi ed è stata allontanata dalla casa. Vediamo di chi si tratta e come sta ora. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 GF VIP 7, malore per un concorrente. Arrivano i soccorsi: di chi si tratta? Ieri sera un concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha avuto un malore. Si tratta di Cristina Quaranta. Dopo la cena, mentre tutti si rilassavano o si occupavano di sistemare la cucina, all'improvviso l'ex di Non è la Rai è svenuta. Sono arrivate subito in suo soccorso le sue compagne d'avventura: Sara Manfuso, Carolina Marconi, Elenoire Ferruzzi, Antonella ...

