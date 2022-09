Ultime Notizie – Usa, l’uragano Ian arriva in Florida: “Tempesta catastrofica” (Di mercoledì 28 settembre 2022) l’uragano Ian è arrivato in Florida. Il National Hurricane Center degli Stati Uniti annuncia che l’uragano, di categoria 4, ha toccato terra alle 15.05 locali lungo la costa occidentale dello stato, nell’area di Cayo Costa, con venti fino a 240 chilometri orari. Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato che circa 200mila residenti dello Stato sono senza corrente, ma si tratta di “una goccia nel mare rispetto a ciò che accadrà nelle prossime 24-48 ore”. Nel corso di un briefing, ha reso noto che oltre 42mila tecnici, molti dei quali provenienti da altri Stati, sono pronti a intervenire quando le condizioni saranno considerate sicure. Il governatore ha inoltre dichiarato di aver richiesto al presidente Joe Biden una dichiarazione di grave disastro per tutte le 67 contee della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022)Ian èto in. Il National Hurricane Center degli Stati Uniti annuncia che, di categoria 4, ha toccato terra alle 15.05 locali lungo la costa occidentale dello stato, nell’area di Cayo Costa, con venti fino a 240 chilometri orari. Il governatore dellaRon DeSantis ha dichiarato che circa 200mila residenti dello Stato sono senza corrente, ma si tratta di “una goccia nel mare rispetto a ciò che accadrà nelle prossime 24-48 ore”. Nel corso di un briefing, ha reso noto che oltre 42mila tecnici, molti dei quali provenienti da altri Stati, sono pronti a intervenire quando le condizioni saranno considerate sicure. Il governatore ha inoltre dichiarato di aver richiesto al presidente Joe Biden una dichiarazione di grave disastro per tutte le 67 contee della ...

