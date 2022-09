Ultime Notizie Roma del 28-09-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 settembre 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’alto rappresentante europeo per la politica estera Joseph vorrei l’ha detto che i risultati dei referendum per l’annessione alla Russia tenuti in quattro regioni dell’Ucraina occupata dai russi sono stati falsificati che le consultazioni in se sono stati legali si tratta di una violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina in un contesto di violazioni sistematiche dei diritti umani ha scritto borrell su Twitter salutiamo il coraggio degli ucraini che continuano a portiere tra l’invasione russa ha aggiunto il gas fuoriuscito dai gasdotto Nord stream 2 sta ribollendo in superficie nel Mar Baltico agitando aria di mare che vanno dai 200 ai 1000 metri di diametro riferisce l’esercito in un comunicato l’uragano gli hanno lasciato una scia di ...