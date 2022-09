Stramezzi | crisi alimentare e insetti

Leggi su butac

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ci avete segnalato un video che è stato pubblicato da Radio Radio, ospite il dottor, che, per una volta, non parla di vaccini e medicina ma di agricoltura e. Il video è questo:racconta le stesse identiche cose che aveva sostenuto su Twitter Alessandro Meluzzi a fine agosto, e di cui avevamo parlato qui su BUTAC a inizio settembre. Evidentemente Meluzzi es’informano alla stessa fonte e nessuno dei due segue siti che facciano verifica dei fatti, peccato per, si sarebbe evitato l’accusa di disinformare. L’occasione per toccare l’argomento agricoltura è stata un intervento ai microfoni di Radio Radio per parlare del programma di Italexit (che a oggi è fuori dal Parlamento) con cuiera candidato. ...