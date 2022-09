Schwarzenegger in visita all'ex campo di sterminio di Auschwitz (Di mercoledì 28 settembre 2022) La star di Hollywood ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha visitato l'ex campo di sterminio nazista di Auschwitz. La visita fa parte della sua campagna globale contro l'odio. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) La star di Hollywood ed ex governatore della California Arnoldhato l'exdinazista di. Lafa parte della sua campagna globale contro l'odio. Lo ...

Schwarzenegger in visita all'ex campo di sterminio di Auschwitz

La star di Hollywood ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha visitato l'ex campo di sterminio nazista di Auschwitz. La visita fa parte della sua campagna globale contro l'odio. Lo riferiscono diversi media internazionali. L'attore di ...

Arnold Schwarzenegger visita Auschwitz

L'icona del cinema Arnold Schwarzenegger ha visitato il sito del campo di sterminio nazista di Auschwitz, incontrando un sopravvissuto dell'Olocausto e i suoi ...