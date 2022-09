Salvini salva la poltrona | ma la Lega è in rivolta

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Più che l’occasione per discutere delle responsabilità nel tracollo elettorale, il Consiglio federale dellaha guardato soprattutto al futuro e ai problemi da risolvere nel Paese. Criticità alle quali dovrà rispondere il nuovo governo di Centrodestra, di cui lasarà parte fondamentale come fanno sapere i tanti big presenti. Più che discutere delle responsabilità nel tracollo elettorale, il Consiglio federale dellaha guardato soprattutto al futuro e ai problemi da risolvere nel Paese Oltre tre ore di incontro in cui è stato ribadito il rammarico per la percentuale raggiunta, ben al di sotto di qualsiasi previsione, che molti hanno liquidato – sostanzialmente autoassolvendosi – come la conseguenza della convivenza forzata con Pd e Cinque Stelle. Ciò nonostante dal Consiglio è emersa anche la soddisfazione per i 95 ...

maurarossi9 : RT @maine_coon2: @SusannaCeccardi @mgmaglie Anche la rielezione di Mattarella l’hanno pretesa i governatori del nord, oppure è stato un tra… - serenellaaaaaaa : RT @serenellaaaaaaa: Freddura della sera: Berlusconi, salvini e la meloni sono su una nave che affonda. Chi si salva? L’Italia ???????????? #ele… - fainformazione : Dopo il tracollo alle politiche la Lega salva Salvini... per ora Sorrisi, ringraziamenti, madonne, ringraziamenti,… - fainfopolitica : Dopo il tracollo alle politiche la Lega salva Salvini... per ora Sorrisi, ringraziamenti, madonne, ringraziamenti,… - Risorgiamo : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Ci raccontate qualcosina sul DECRETO SALVA BANCHE (ED AI DANNI DEI CITTADINI 'TRUFF… -

LA NOTIZIA

E allora piena fiducia a, nonostante prima dell'inizio della riunione fossero in molti a chiederne la testa Secondo le dichiarazioni rilasciate sembrerebbe di sì, ma il segretario della ...Sichi può. E s'è salvato, grazie a pluripiazzamento strategico in seggi 'sicuri', il deputato ... come nel resto del Paese - ha confezionato una debacle che pures'è visto costretto a ... Salvini salva la poltrona, ma la Lega è in rivolta Il cardinale, 91 anni, per sedici presidente dei vescovi italiani, vicario di Roma con Wojtyla e Ratzinger: conosco Giorgia e me l’aspettavo, vedevo la sua ascesa ...Cambiano i rapporti tra centrosinistra e centrodestra, ma anche all’interno del centrodestra | Editoriale di Venanzio Postiglione per il Corriere ...