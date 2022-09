PayPal: niente più rimborsi per le spese di reso dal 27 novembre (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dal 27 novembre 2022 PayPal non provvederà più al rimborso delle spese di reso: la modifica è stata pubblicata sul sito ufficiale della società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet (chi non lo conosce, ormai sono anni ed anni che opera come leader incontrastato del settore, tra l’altro in tutta sicurezza per i suoi clienti), oltre all’invio delle email di notifica per tutti i suoi clienti (se non l’avete ancora ricevuta la riceverete presto). Il servizio di rimborso delle spese di reso sarà sospeso: la cosa ormai è ufficiale. PayPal rifiuterà, a partire dal 27 novembre prossimo, tutte le richieste di rimborso facenti capo alle spese di reso. Se volete che ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Dal 272022non provvederà più al rimborso delledi: la modifica è stata pubblicata sul sito ufficiale della società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet (chi non lo conosce, ormai sono anni ed anni che opera come leader incontrastato del settore, tra l’altro in tutta sicurezza per i suoi clienti), oltre all’invio delle email di notifica per tutti i suoi clienti (se non l’avete ancora ricevuta la riceverete presto). Il servizio di rimborso delledisarà sospeso: la cosa ormai è ufficiale.rifiuterà, a partire dal 27prossimo, tutte le richieste di rimborso facenti capo alledi. Se volete che ...

