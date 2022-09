L’AstroSam dei record colpisce ancora È la nuova comandante dell’Iss

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 settembre 2022) È ufficiale: Samantha Cristoforetti conquista un nuovodiventando ladella Stazione spaziale internazionale (Iss). Il passaggio di testimone è avvenuto sull’avamposto a 400 chilometri dalla Terra alle 15:35 ora italiana e ha visto il precedente, l’astronauta russo Oleg Artemyev, consegnare la tradizionale chiave all’astronauta Esa AstroSamantha, prima di rientrare domani con i suoi colleghi sulla Terra per la fine della missione russa Expedition 67. Cristoforetti è diventata così la prima donna italiana ed europea a ricoprire questo ruolo. “Sono onorata e grazie all’Italia e agli italiani che mi hanno sempre sostenuto. È un privilegio e un onore per me poter rappresentare l’Italia nello spazio”, ha detto Cristoforetti al momento della cerimonia di consegna che dà inizio al suo nuovo incarico. Un ...