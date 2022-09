Kanté-Juve | colpo da sogno per i bianconeri | grande occasione dalla Premier!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Lantus continua a tenere d’occhio il mercato in vista delle prossime sessioni, in particolare quello a parametro zero, dove si prospettano possibili colpi importanti. Tra questi, vi è quello di N’Golo, il quale, ormai 31enne, potrebbe decidere di partire per fare nuove esperienze dopo 7 stagioni in cui ha vinto tutto con la maglia del Chelsea. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le negoziazioni tra i Blues e il centrocampista campione del mondo con la Francia nel 2018 per il rinnovo non sono affatto decollate. Ragion per cui, l’ex Leicester è pronto ad ascoltare eventuali offerte. L’di acquistare a 0 un centrocampista del suo calibro non è certamente passata inosservata: sulle sue tracce vi è anche lantus, pronta a far spazio nel reparto con il probabile addio di Adrien ...