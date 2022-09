Inter, senza Lukaku tocca ancora a Dzeko: contro la Roma per una notte da ex, con l'obiettivo 'quota 100' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una notte da ex. Il forfait di Romelu Lukaku, alle prese con l'infortunio alla coscia, consegna ancora una volta in questo avvio di stagione... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Unada ex. Il forfait di Romelu, alle prese con l'infortunio alla coscia, consegnauna volta in questo avvio di stagione...

sportli26181512 : Inter, senza Lukaku tocca ancora a Dzeko: contro la Roma per una notte da ex, con l'obiettivo 'quota 100': Una nott… - cmdotcom : #Inter, senza #Lukaku tocca ancora a Dzeko: contro la Roma per una notte da ex, con l'obiettivo 'quota 100' - CazzaMichele : @DP_CMJ 1- Schillaci 2- senza nome non mi lego ai calciatori 3- tutti quelli all’Inter 4- Ajax Juve 1-2 - JojoRefleksi89 : RT @gaglio94: La vittoria di ieri è stata fondamentale per il nostro percorso. Dopo un passo falso si deve solo lavorare e guardare avanti,… - LucaPaone37 : @micheleviscian6 @marifcinter 1 anno che manco ci spero. Peggior Inter degli ultimi 3 anni, fuori forma, senza Broz… -