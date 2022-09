Il dirigente sindacale Giuseppe La Mantia lascia l’ANIEF: “Rotture interne” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Lascio l’ANIEF, il mio percorso con l’associazione sindacale si interrompe a causa di Rotture interne”. Giuseppe La Mantia lascia l’ANIEF (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori) della quale è stato dirigente. “Per anni ho assistito migliaia di lavoratori del comparto scuola. Oggi sento la necessità di rendere pubblica la mia separazione dalla sigla sindacale ANIEF”. “Dopo un lungo e costruttivo percorso con CISL Scuola (2013-2017) – prosegue La Mantia nella sua nota -, cinque anni fa ho sentito l’esigenza di transitare la mia professionalità verso un sindacato che rispecchiasse più la mia visione di “Scuola”. Così iniziai il mio percorso con ANIEF”. Dopo cinque anni La ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Lascio, il mio percorso con l’associazionesi interrompe a causa di”.La(Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori) della quale è stato. “Per anni ho assistito migliaia di lavoratori del comparto scuola. Oggi sento la necessità di rendere pubblica la mia separazione dalla siglaANIEF”. “Dopo un lungo e costruttivo percorso con CISL Scuola (2013-2017) – prosegue Lanella sua nota -, cinque anni fa ho sentito l’esigenza di transitare la mia professionalità verso un sindacato che rispecchiasse più la mia visione di “Scuola”. Così iniziai il mio percorso con ANIEF”. Dopo cinque anni La ...

