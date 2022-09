"Ho fatto molta fatica": Enrico Letta bastonato pure da Rosy Bindi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il volto della disperazione. Politica, sia chiaro. Il volto è quello di Rosy Bindi, ospite in collegamento a Tagadà, il programma di Tiziana Panella in onda su La7, la puntata è quella di mercoledì 28 giugno. E la piddina si presta all'analisi del voto. O meglio, della disfatta della sinistra. E non risparmia aspre critiche al segretario ormai uscente, Enrico Letta, pur senza mai nominarlo. "Direi che ha avuto il merito il Pd di sostenere il governo Draghi, vorrei che questo senso di responsabilità fosse riconosciuto. Così come al tempo sostenne il sostegno al governo Monti, per poi pagarlo molto. Anche questa volta è stata premiata l'opposizione, non chi si assume la responsabilità di scelte impegnative", premette Rosy Bindi lasciandosi subito alle spalle l'unica nota di merito. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il volto della disperazione. Politica, sia chiaro. Il volto è quello di, ospite in collegamento a Tagadà, il programma di Tiziana Panella in onda su La7, la puntata è quella di mercoledì 28 giugno. E la piddina si presta all'analisi del voto. O meglio, della disfatta della sinistra. E non risparmia aspre critiche al segretario ormai uscente,, pur senza mai nominarlo. "Direi che ha avuto il merito il Pd di sostenere il governo Draghi, vorrei che questo senso di responsabilità fosse riconosciuto. Così come al tempo sostenne il sostegno al governo Monti, per poi pagarlo molto. Anche questa volta è stata premiata l'opposizione, non chi si assume la responsabilità di scelte impegnative", premettelasciandosi subito alle spalle l'unica nota di merito. ...

