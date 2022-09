Giugliano | controlli dei Carabinieri | arsenale trovato in un casale abbandonato

fattidinapoli : Napoli: Controlli dei Carabinieri in un casale diroccato a Giugliano. Scoperto un arsenale e... -… - larampait : Controlli #Carabinieri tra #Giugliano e #Qualiano - occhio_notizie : Controlli dei carabinieri a tutela dei lavoratori e dei consumatori a Giugliano e Qualiano - fattidinapoli : Napoli: Controlli dei Carabinieri a Giugliano e a Qualiano. Chiuso un bar e un cantiere edil... -… - puntomagazine : A Giugliano e Qualiano controlli su lavoro e attività commerciali: sospeso cantiere a Giugliano e chiuso un bar a Q… -

hanno riguardato soprattutto le violazioni riguardanti il personale. In particolare, i militari dell'Arma hanno sospeso le attività di un cantiere edile di via Assisi dove ...in Campania i carabinieri della locale stazione insieme a quelli del Nil di Napoli hanno sospeso le attività in un cantiere edile. I militari hanno controllato i 5 lavoratori presenti e ...Nel corso di controlli dei carabinieri a Giugliano è stato scoperto un arsenale in un casale diroccato. I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno denunciato un 30enne di Giugliano per introduzion ...GIUGLIANO - Giovedì sera gli agenti del Commissariato Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale ...