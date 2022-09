Giro d’Italia 2023, Mauro Vegni: “Sarà una corsa meno dura. Non escludo l’arrivo a Roma” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Annunciate oggi le prime tappe del Giro d’Italia 2023: la corsa Rosa partirà dall’Abruzzo con una cronometro individuale da Fossacesia a Ortona. Restano ancora i dubbi sulle altre frazioni che verranno svelate nelle prossime settimane, è arrivato però già un primo feedback dal direttore del Giro Mauro Vegni. Sulla Grande Partenza: “Il Giro d’Italia ha un rapporto speciale con la Regione Abruzzo, da sempre terra di ciclismo. Ne sono testimonianza i grandi corridori che questo territorio ha prodotto negli anni fin dai tempi di Vito Taccone per arrivare ai giorni nostri nei quali sono protagonisti corridori come Giulio Ciccone e Dario Cataldo. Il legame tra RCS Sport e la Regione Abruzzo è forte e lo dimostrano le tappe che vengono ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Annunciate oggi le prime tappe del: laRosa partirà dall’Abruzzo con una cronometro individuale da Fossacesia a Ortona. Restano ancora i dubbi sulle altre frazioni che verranno svelate nelle prossime settimane, è arrivato però già un primo feedback dal direttore del. Sulla Grande Partenza: “Ilha un rapporto speciale con la Regione Abruzzo, da sempre terra di ciclismo. Ne sono testimonianza i grandi corridori che questo territorio ha prodotto negli anni fin dai tempi di Vito Taccone per arrivare ai giorni nostri nei quali sono protagonisti corridori come Giulio Ciccone e Dario Cataldo. Il legame tra RCS Sport e la Regione Abruzzo è forte e lo dimostrano le tappe che vengono ...

