Giro di Croazia | percorso e partecipanti

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Archiviata la bellissima settimana mondiale conclusasi con il successo di Remco Evenepoel, torna l’appuntamento con ildi, giunto alla sua 7a edizione con il nominativo di CRO Race, in programma da martedì 27 settembre a domenica 2 ottobre. La manifestazione slava è una delle ultime corse a tappe della stagione e lo scorso anno fu vinta dall’inglese Stephen Williams, davanti al norvegese Markus Hoelgaard e l’olandese Mick van Dijke. LEGGI ANCHE: Dove vedere ildiin diretta tv e streaming Ildeldi: sei tappe non banali Ilè suddiviso in sei tappe che presentano altimetrie sulla carta mosse e molto interessanti. Si parte con la Osijek-Ludberg (224 km) completamente pianeggiante fino al ...

RassegnaZampa : #Ciclismo #GiroCroazia, torna a vincere Vingegaard! Primo successo dopo il Tour - TerrinoniL : Giro di Croazia, torna a vincere Vingegaard! Primo successo dopo il Tour - Gazzetta_it : Giro di Croazia, torna a vincere Vingegaard! Primo successo dopo il Tour - UnioneIstriani : Intervistati dalla testata regionale online 'Istra24'- che ha sottolineato come quei pochi italiani della minoranza… -

Il re del Tour vince, il friulano sull'erba di Primostein si difende alla ...Torna a vincere Jonas Vingegaard. Il danese della Jumbo - Visma, re del Tour, si è imposto sullo strappo finale della terza frazione deldi, 157 km e traguado a Primosten. Vingegaard era tornato a correre proprio indopo il successo al Tour, con la passerella sui Campi Elisi del 24 luglio. Nel finale odierno, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...A novembre, come è noto, il campionato di serie A si fermerà per lasciare spazio al Mondiale: tra i protagonisti in Qatar ci sono anche diversi giocatori del Torino. Tra coloro che dovrebbero partecip ...