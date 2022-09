Elezioni 2022, Viminale: “Bossi eletto in Lombardia” (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Umberto Bossi risultata eletto in Lombardia e torna in Parlamento dopo le Elezioni politiche 2022. L’iniziale esclusione del Senator era legata legata ad un errore del Viminale, come afferma il senatore Roberto Calderoli. “Il ministero dell’Interno nell’attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali ha preso un granchio clamoroso. Non lo dico per contestarli, ma solo perché in autotutela, fino a quando il dato non diviene definitivo, possano ancora correggerlo”, dice Calderoli. “Vi spiego da dove nasce l’errore. Tutto è corretto – spiega- fino all’attribuzione dei seggi delle coalizioni a livello nazionale, ovvero sulla base della cifra elettorale nazionale di coalizione dei partiti che abbiano superato l’1%. L’errore nasce dal passaggio ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Umbertorisultataine torna in Parlamento dopo lepolitiche. L’iniziale esclusione del Senator era legata legata ad un errore del, come afferma il senatore Roberto Calderoli. “Il ministero dell’Interno nell’attribuzione provvisoria dei seggi dei collegi plurinominali ha preso un granchio clamoroso. Non lo dico per contestarli, ma solo perché in autotutela, fino a quando il dato non diviene definitivo, possano ancora correggerlo”, dice Calderoli. “Vi spiego da dove nasce l’errore. Tutto è corretto – spiega- fino all’attribuzione dei seggi delle coalizioni a livello nazionale, ovvero sulla base della cifrarale nazionale di coalizione dei partiti che abbiano superato l’1%. L’errore nasce dal passaggio ...

