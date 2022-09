Cara Delevingne è tornata, più in forma che mai. La paura è passata (Di mercoledì 28 settembre 2022) Cara Delevingne è apparsa sorridente e in forma smagliante alla Paris Fashion Week per il lancio della sua capsule collection Cara Loves Karl realizzata in collaborazione con il brand Lagerfeld, allontanando le paure e le illazioni sulla sua salute, dopo gli avvistamenti in stato confusionale del mese scorso e i rumor sulla crescente preoccupazione della sua famiglia, intenzionata ad un eventuale ricovero coatto della modella. Dopo settimane di silenzio e assenza sui social e agli eventi ufficiali, come il lancio della sua collection alla New York Fashion Week, dove era attesa, finalmente la modella è tornata, bellissima e raggiante, in pubblico. Tranquillizzando così i fan e rassicurando un po’ tutti sul suo stato di salute: per essere così bella e curata, Cara è sicuramente ... Leggi su dilei (Di mercoledì 28 settembre 2022)è apparsa sorridente e insmagliante alla Paris Fashion Week per il lancio della sua capsule collectionLoves Karl realizzata in collaborazione con il brand Lagerfeld, allontanando le paure e le illazioni sulla sua salute, dopo gli avvistamenti in stato confusionale del mese scorso e i rumor sulla crescente preoccupazione della sua famiglia, intenzionata ad un eventuale ricovero coatto della modella. Dopo settimane di silenzio e assenza sui social e agli eventi ufficiali, come il lancio della sua collection alla New York Fashion Week, dove era attesa, finalmente la modella è, bellissima e raggiante, in pubblico. Tranquillizzando così i fan e rassicurando un po’ tutti sul suo stato di salute: per essere così bella e curata,è sicuramente ...

